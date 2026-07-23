जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर इमोशनल हुईं नोरा फतेही, बताया दिल का हाल

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि छात्रों और उनके परिवारों का दर्द देखकर उनका दिल दुखता है. नोरा ने खास तौर पर उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है.

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नोरा फतेही ने छात्रों को सपोर्ट किया है. (इंस्टाग्राम)

NEET पेपर लीक, एग्जाम में गड़बड़ी और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन देशभर में फैल चुका है. मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक छात्रों के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्ष के लगभग सभी दलों ने छात्रों का समर्थन किया है. बॉलीवुड सेलिब्रेटीज भी इस मामले में अपनी राय रख रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने छात्रों के आंदोलन और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि छात्रों और उनके परिवारों का दर्द देखकर उनका दिल दुखता है. नोरा ने खास तौर पर उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है.

शिक्षा सपनों और बेहतर भविष्य का रास्ता

अपने पोस्ट में नोरा ने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना या अंक हासिल करना नहीं है. शिक्षा उम्मीद, सपनों और बेहतर भविष्य का रास्ता है. छात्रों ने जिस हिम्मत और सब्र का परिचय दिया है, वह प्रेरणादायक है.

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छात्रों की आवाज सुने सरकार

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “किसी भी छात्र को ऐसी व्यवस्था का सामना नहीं करना चाहिए, जहां उसे अपनी जान देने की नौबत आ जाए. हर छात्र को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल मिलना चाहिए.” नोरा फतेही ने लोगों से अपील की कि वे छात्रों की आवाज सुनें और उनके साथ खड़े हों. उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी छात्र या परिवार को ऐसी त्रासदी से नहीं गुजरना चाहिए.

जंतर-मंतर पर 20 जून से चल रहा CJP का प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है. 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इस दौरान कई छात्रों को चोट लगी है. कई पुलिसवाले भी घायल हुए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदर्शनकारी NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

वांगचुक की भूख हड़ताल भी जारी

इस आंदोलन में शामिल सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26वां दिन हैं. वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. वांगचुक ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर एक्शन न लेने का आश्वासन दे, तो मैं अनशन तोड़ दूंगा. वहीं, एक्टर सलमान खान ने भी वांगचुक से भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की है. उन्होंने घर का खाना भिजवाने का भी ऑफर दिया है.