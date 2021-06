Nusrat Jahan And Yash Dasgupta Having An Affair: तृणमूल कांग्रेस की सांसद और खूबसूरत हीरोईन नुसरत जहां (Nusrat Jahan) एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. खबर है कि नुसरत जहां प्रेग्‍नेंट है, लेकिन उनके पति का कहना है कि ये बच्‍चा उनका नहीं हो सकता है. इतना ही नहीं नुसरत (Nusrat Jahan) और उनके पति निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी को भी एक्ट्रेस ने गलत करार दिया है. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि नुसरत (Nusrat Jahan) अपने पति से अलग रह रही हैं और बीजेपी नेता यश दास गुप्‍ता (Yash Das Gupta) के साथ उनका अफेयर चल रहा है. Also Read - Nusrat Jahan pregnant? पति निखिल को नहीं है खबर, बोले- किसी और के साथ रहना चाहती हैं मैं क्या करूं?

बता दें कि यशदास गुप्ता (Yash Das Gupta) बंगाल के एक पॉपुलर एक्टर हैं और उन्होंने इसी साल 2021 में बीजेपी की तरफ से चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए. वहीं नुसरत (Nusrat Jahan) और यश (Yash Das Gupta) एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे और अक्‍सर साथ देखे जाने लगे, इतना ही दोनों राजस्थान ट्रिप पर साथ गए. 2020 में यश (Yash Das Gupta)और नुसरत (Nusrat Jahan) की फिल्‍म ‘SOS Kolkata’ रिलीज हुई थी औऱ तब से दोनों अक्सर साथ में पाए जाते हैं. Also Read - TMC सांसद नुसरत जहां के इस हॉट और सीजलिंग वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश, सोशल मीडिया पर मचा तहलका



नुसरत जहां से नजदीकियों की खबर पर यश दासगुप्‍ता ने ज्‍यादा कुछ तो नहीं कहा, उन्‍होंने कहा कि मुझे नुसरत जहां की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. वहीं नुसरत के साथ ट्रिप पर जाने के सवाल पर वह बोले- ‘मैं हर साल रोड ट्रिप पर जाता हूं. इस साल भी मैं राजस्‍थान गया था, कोई भी वहां जा सकता है’.

नुसरत और निखिल जैन की बात करें तो 2019 में नुसरत और बिजनेसमैन निखिल जैन ने शादी की थी, लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के बीच में अनबन की खबरें चल रही है और जल्द ही दोनों तलाक ले सकते हैं.