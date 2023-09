'खत्म हो गया है तुम्हारा करियर', 24 साल की उम्र में ही बॉलीवुड से मिले रिजेक्शन पर छलका Pooja Bhatt का दर्द

90 के देशक में अपनी मासूमियत और खूबसूरती से कई सिनेमा प्रेमियों का दिल जीतने वालीं एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt), बीते दिनों बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) में नजर आईं. बॉलीवुड से दूर होने के कई वर्षों बाद पूजा भट्ट को लोगों ने स्क्रीन पर देखा. हालांकि वो शो की ट्रॉफी तो नहीं जीत सकीं, लेकिन इस दौरान उन्होंने बिग बॉस हाउस में अपनी लाइफ के कई राज खोले. हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में पूजा ने बताया कि किस तरह 24 साल की उम्र में ही फिल्मों में उनका करियर खत्म होने का दावा बॉलीवुड में किया जाने लगा था. पूजा भट्ट ने 17 साल की उम्र में ‘डैडी’ फिल्म से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.

इतने शानदार डेब्यू के बाद भी पूजा भट्ट का फिल्मी करियर ज्यादा समय तक नहीं चला और अचानक वो फिल्मों से गायब हो गईं. हाल ही में पूजा भट्ट ने खुलासा किया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री ने 24 साल की उम्र में उन्हें फिनिश्ड करार दे दिया, जबकि उसी समय कई नए एक्टर बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे. सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने अपनी बॉलीवुड जर्नी के बारे में खुलकर से बताया. उन्होंने खुलासा किया कि 19 साल की उम्र तक वो सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुकी थीं. 51 वर्षीय ने एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं 17 साल का था जब मैंने अपनी पहली फिल्म डैडी की थी. डैडी, दिल है कि मानता नहीं के बाद, सड़क एक हैट-ट्रिक की तरह थी. 19 साल की उम्र में मैं सुपरस्टार थी, 24 की उम्र में इंडस्ट्री ने कहा, ‘ये तो खत्म हो चुकी है.’