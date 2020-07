मुंबई: अभिनेत्री पूजा भट्ट ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी वापसी करने वाली फिल्म ‘सड़क 2’ का फाइनल एडिट हो गया है. हालांकि इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया के साथ ही गंभीर रूप से ट्रोल का सामना करना पड़ा. पूजा ने एक छोटी बच्ची के डांस का एक मजेदार मीम वीडियो साझा करते हुए लिखा, “मूड! हैशटैगसड़क2 फाइनल एडिट हो चुका है, सभी प्रमुख विभागों को वितरित करने के लिए तैयार.” Also Read - फिल्म में नेपोटिज़्म की मात्रा को मापने के लिए आया 'नेपोमीटर', महेश भट्ट की 'सड़क 2' को मिले इतने नंबर

हालांकि उनके इस पोस्ट से नेटिजन्स बहुत खुश नजर नहीं आए. एक यूजर ने कहा, “इसे कोई नहीं देखेगा. बस कह रहा हूं.” वहीं अन्य ने लिखा, “मूवी फ्लॉप हो गई है.”

No one will watch it. Just saying — Vernon (@VineetS81878631) July 6, 2020

We don’t care — malx (@deadphool20) July 6, 2020

इसी तरह एक और ने लिखा, “इस तरह से एक और भाई-भतीजावाद आने वाला है हैशटैगबॉयकॉटसड़क2.”

Another nepotism on it’s way #BoycottSadak2 — Kunal Tharad (@kunal_tharad) July 6, 2020

No one is going to watch this 98% Nepotistic movie…😡 — Shagun Agrawal (@ShagunA38956264) July 6, 2020

‘सड़क 2’ से करीब दो दशकों के बाद निर्देशक के रूप में महेश भट्ट फिर से वापसी कर रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर के साथ उनकी बेटियां आलिया भट्ट और पूजा भट्ट हैं.

जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद (नेपोटिज़्म) के विषय पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है और कई बॉलीवुड सितारों के परिवार के साथ ही भट्ट को भी इस विषय को लेकर ट्रोल का सामना करना पड़ता है.