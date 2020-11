पणजी: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस पूनम पांडे और उनके पति को अश्‍लील वीडियो के वायरल करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, इस शूटिंग के लिए सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया जिसके बाद दो पुलिसकर्मी भी सस्‍पेंड किए जा चुके हैं. Also Read - गोवा में पूनम पांडे को फोटोशूट की अनुमति देने वाले पुलिसकर्मी निलंबित, अश्लील वीडियो पर मचा बवाल

एसपी साउथ, गोवा ने कहा, अभिनेत्री पूनम पांडे और उनके पति को एक कथित अश्लील वीडियो के प्रचलन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया, आगे की जांच जारी है. Also Read - पूनम पांडे को गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाने के चक्कर में अपने कपड़े...

बता दें कि आज गुरुवार को पूनम पांडे को एक सरकारी संपत्ति में कथित अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और अश्लील वीडियो शूट करने को लेकर गोवा पुलिस ने पहले हिरासत में ले लिया था. एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा के सिंकरिम में एक पांचसितारा होटल में ठहरीं पांडे को गुरुवार की दोपहर में कलांगुट पुलिस की एक टीम ने हिरासत में लिया और उन्हें बाद में कानकोना पुलिस को सौंप दिया. Also Read - गोवा में न्यूड हुए मिलिंद सोमन, पूनम पांडे को देखकर फिल्ममेकर अपूर्व असरानी बोले- हम महिलाओं की 'न्यूडिटी'...

Actor Poonam Pandey and her husband arrested in a case related to the circulation of an alleged obscene video; further investigation is in progress: SP South, Goa

