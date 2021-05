Raima Sen Topless Bold Photoshott Viral On Social Media Now Actress React: बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा राइमा सेन (Raima Sen) ने हाल ही में अपना बोल्ड फोटोशूट करवाया, उनका यह टोपलेस फोटोशूट था जिसकी वजह से वो जमकर चर्चा में आई थी और काफी सुर्खियां बटोरी हैं. बता दें कि इन तस्वीरों में अभिनेत्री टोपलेस दिखाई दे रही थीं. ऐसे में अब उन्होंने अपने इस फोटोशूट पर एक बयान जारी किया है. Also Read - Raima Sen ने Nepotism पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- स्टारकिड्स को अपने दम पर...देखें VIDEO

फोटोशूट में राइमा (Raima Sen) खुले बालों और न्यूडअप में नजर आ रही हैं, सामने की ओर से उन्होंने एक टॉप से खुद को ढका हुआ है और ब्लू जीन्स कैरी की हुई है, लुक को स्मोकी आइज और न्यूड लिप शेड से कम्प्लीट किया है, हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने टॉपलेस फोटोशूट को लेकर बयान दिया है. Also Read - Black Widows: ZEE5 पर रिलीज हुई ये Original Dark Thriller Web Series, फ्राइडे नाइट को बनाइए स्पेशल



राइमा सेन (Raima Sen) ने कहा कि मैं खुद को कम्फर्टेबल महसूस कर रही थी, शूट के दौरान मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, जिससे मैं खुद को अनकम्फर्टेबल महसूस करूं, और वे फोटोज ज्यादा ग्लैमरस नहीं हैं, और मैं शर्मिली इंसान तो बिल्कुल नहीं हूं’. राइमा सेन (Raima Sen) ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपना यह टोपलेस फोटोशूट लॉकडाउन के कारण घर की छत पर करवाया है.

View this post on Instagram A post shared by Raima Sen (@raimasen)



अभिनेत्री के कई फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, आपको बता दें कि राइमा सेन हिंदी के साथ बंगाली सिनेमा में काफी सक्रिय रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Raima Sen (@raimasen)



राइमा सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में वह हमेशा की तरह ही बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राइमा का पोज देने का अंदाज काफी बोल्ड है. हाल ही में एक्ट्रेस संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की वेब सीरीज द लास्ट आवर (The Last Hour) में भी नजर आई थीं.