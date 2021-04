Rakhi sawant roaming around the streets of Mumbai wearing PPE: बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) अपने बेबाक अंदाज और बोल्ड तेवर के लिए जानी जाती हैं, राखी सावंत (Rakhi Sawant) जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं. हाल ही में राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां का इलाज हुआ है, ऐसे में एक्ट्रेस मुंबई की सड़को पर नजर आई लेकिन उनका अंदाज हर किसी को हैरान करने वाला था. Also Read - सड़क पर Rakhi Sawant खरीदने निकली सब्जी और फल, लेकिन महंगे दाम ने उड़ाए होश...कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) को यूं ही ड्राम क्वीन नहीं कहा जाता वो आए दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं. बीते दिनों जहां एक्ट्रेस मिनी स्कर्ट पहनकर सब्जियां खरीदती नजर आईं थी. वहीं अब मुंबई की सड़कों पर पीपीई किट पहने नजर आई. इस अंदाज में राखी सावंत (Rakhi Sawant) की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.



इससे पहले राखी (Rakhi Sawant) का एक वीडियो सामने आया था जिसमे उन्होंने सलमान खान को अपना मां के ऑपरेशन के लिए शुक्रिया अदा किया था और उन्होंने सलमान खान और सोहेल खान को किसी मसीहा से कम नहीं बताया था. साथ ही राखी (Rakhi Sawant) ने कोरोना से बचकर रहने की सलाह दी थी.