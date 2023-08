Shabana Azmi Fake SMS : शबाना आजमी के नाम से लोगों को मिल रहे फर्जी मैसेज, एक्ट्रेस ने दी वॉर्निंग

बॉलीवुड स्टार्स के नाम से अक्सर मासूम लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, अब दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) से जुड़ी ऐसी ही एक खबर सामने आई है. एक्ट्रेस ने मंगलवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने फॉलोअर्स को बताया कि कोई शख्स मैसेज के जरिए उनकी नकल कर लोगों को ठगने का काम कर रहा है. शबाना आजमी की टीम ने एक्ट्रेस के नाम से हो रहे फिशिंग प्रयासों के संबंध में एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में बताया गया कि इस संबंध में शबाना आजमी पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं. शबाना ने भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नोटिस शेयर कर फैंस को इस गतिविधी को लेकर सावधाव किया है.

शबाना आजमी द्वारा नोटिस में लिखा है, ‘यह हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे कुछ कलीग्स और एसोसिएट्स को कथित तौर पर शबाना आजमी के नाम से मैसेज आ रहे हैं. ये स्पष्ट रूप से ‘फिशिंग’ के प्रयास हैं जो लोगों को मैसेंजर के लिए ऐप स्टोर पर खरीदारी करने के लिए कहते हैं. कृपया शबाना की ओर से आपके पास आने वाले किसी भी कॉल या मैसेज का उत्तर न दें और सतर्क रहें. ये एक साइबर अपराध है और हम पुलिस में शिकायत कर रहे हैं. फिलहाल जिन दो नंबरों से ये मैसेज रिपोर्ट किए गए हैं वो हैं +66987577041 और +998917811675′. शबाना आजमी ने नोटिस के साथ लोगों के मिलने वाले फेम मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेजा है.