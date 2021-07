Sherlyn Chopra, pornography case, Raj Kundra, Bollywood, Mumbai, Porn Film case , News: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस (Bollywood actress) शिल्‍पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस ने अब एक और एक्‍ट्रेस शर्लिन चौपड़ा (Sherlyn Chopra) को तलब किया है. इससे दो दिन पहले मुंबई पुलिस ने एक्‍ट्रेस गहना वशिष्ठ को तलब किया था, जिन्‍होंने अपने बाहर होने का हवाला दिया था और पेश नहीं हुईं थीं.Also Read - अफगान संघर्ष: साल 2021 में मरने वाले नागरिकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानिए डराने वाले आंकड़े

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की संपत्ति प्रकोष्ठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को तलब किया है और उनसे कल (मंगलवार को ) सुबह 11 बजे उनके सामने पेश होने के लिए कहा है ताकि पोर्नोग्राफी मामले में अपना बयान दर्ज करा सकें. यह बात आज सोमवार को मुंबई पुलिस ने कही है.

Crime Branch’s Property Cell summons Bollywood actress Sherlyn Chopra, asking her to appear before them tomorrow at 11 am to record her statement in connection with a pornography case: Mumbai Police

— ANI (@ANI) July 26, 2021