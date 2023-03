Hindi Entertainment Hindi

Sheryl Lee Ralph : एक्ट्रेस ने शो के जज पर लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा- 'उसने मेरी गर्दन पकड़ी और...'

Sheryl Lee Ralph : शेरिल ली राल्फ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कई बार उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई.

हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरिल ली राल्फ (Sheryl Lee Ralph) ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा कर हर किसी को हैरान कर दिया. शेरिल ली ने ग्लैमर जगत के पर्दे के पीछे की सच्चाई उजागर की है. शेरिल ने बताया कि कुछ साल पहले एक मशहूर शो के जज ने उनका यौन शोषण किया था. ये बात चैनल और कई अन्य लोगों को भी पता थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. शेरिल ली राल्फ के इस खुलासे से जहां सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है, वहीं उनके फैंस भी इस बात से बेहद नाराज है. हाल ही में Way Up with Angela Yee नाम के पॉडकास्ट में शेरिल ली राल्फ ने अपने साथ हुई उस हरकत के बारे में बात की.

‘मेरी गर्दन पीछे से पकड़ी और…’

शेरिल ली राल्फ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कई बार उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, उन्होंने कई ऐसे MeToo के पल सहे हैं, जहां मर्दों ने उन्हें गलत तरीके से छूटे की कोशिश की. शेरिल ली राल्फ ने बताया, ‘मेरा यौन शोषण तब हुआ, जब मैं एक बड़े नेटवर्क इवेंट में अपने शो का प्रमोशन कर रही थीं. मैं एक भीड़-भाड़ वाली जगह थी, मैंने सूट पहना था. मैं अपने उस टीवी शो से जुड़ा काम कर रही थी, जिसका मैं हिस्सा था. वो (जज) और मैं एक ही नेटवर्क में काम करते थे. अचानक वो आदमी अंदर आया और मेरी गर्दन पीछे से पकड़ी. मुझे अपनी तरह घुमाया और जबरदस्ती चूमने लगे.’

प्रमोटर ने भी की ऐसी हरकत

शेरिल ली राल्फ ने आगे कहा, ‘मेरे साथ ये सब होते हुए कई लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया.’ शेरिल ली ने उनका यौन शोषण करने वाले जज के नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने ये स्पष्ट किया कि वो जज ग्रेग माथिस नहीं हैं. वो बहुत अच्छे इंसान हैं. यौन शौषण करने वाला जज कोई और ही है. एक और घटना का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार एक प्रमोटर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी. उसके बाद उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं के बारे में बचने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया. शेरिल ली राल्फ के इस खुलासे से अब हर कोई हैरान है.

