Urvashi Rautela and actor Vineet Kumar Singh Film Dil Hai Gray: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) और एक्टर विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) जल्द ही फिल्म 'दिल है ग्रे' (Dil Hai Gray) में बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं. इनके अलावा एक्टर अक्षय ओबेरॉय (Akshay Oberoi) भी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले हैं. शुक्रवार को फिल्म 'दिल है ग्रे' का पहला पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें मूवी के मुख्य कलाकार नजर आ रहे हैं. एक्टर विनीत कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है.

आगामी फिल्म 'दिल है ग्रे' के निर्माताओं ने भी अभिनेता विनीत कुमार सिंह, अक्षय ओबेरॉय और उर्वशी रौतेला के कैरेक्टर पोस्टर जारी किए हैं. फिल्म के बारे में बात करते हुए, विनीत कहते हैं कि फिल्म का आधार काफी दिलचस्प है और मैं फस्र्ट लुक वाले पोस्टरों को मिलने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं. "यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं किया है, वास्तव में यह मेरे लिए एक रोमांचक प्रोजेक्ट है, मुझे सूसी और रमेश सर के साथ काम करने का मौका मिला है."

Depicting the shades of Gray through this captivating crime drama!

Here’s the 1st look posters of our film “Dil Hai Gray” hit the theatres in July 2022.@Akshay0beroi @UrvashiRautela

Produced by M Ramesh Reddy, Directed by

Susi Ganeshan & associate producer Manjari Susi Ganeshan pic.twitter.com/985prqOdWq

— Vineet Kumar Singh (@vineetkumar_s) April 15, 2022