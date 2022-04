Actress Yami Gautam Instagram Account Hacked: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम में ट्विटर पर अपने फैंस को बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक (Yami Gautam Instagram) हो गया है. इस खबर से जहां एक्ट्रेस के फैंस परेशान हो गए वहीं, अब सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की लिस्ट में यामी गौतम (Yami Gautam) का भी नाम शुमार हो गया है. यामी ने बताया कि वो अपना इंस्टाग्राम (Instagram) नहीं खोल पा रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि उनकी आईडी से कोई आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो उसे नजरअंदाज किया जाए. उधर, फैंस लगातार फेसबुक (अब मेटा) को टैग कर एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम हैंडल को रिकवर करने की मांग कर रहे हैं.Also Read - टीवी के 'संस्कारी बाबूजी' की बहन हैं बेहद खूबसूरत, दिल जीत लेती है सादगी भरी मुस्कान

आखिरी बार फिल्म ‘दसवीं’ में नजर आई एक्ट्रेस यामी गौतम उस समय दंग रह गईं जब उन्हें पता चला कि उनका इंस्टाग्राम खुद लॉग आउट हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस ने कई बार लॉग इन करने की कोशिश की लेकिन वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रही हैं. हैंडल हैक होने की आशंका के बीच एक्ट्रेस ने ट्वीट कर फैंस को आगाह किया. यामी ने लिखा, ‘आप सभी को बताना चाहती हूं कि कल (2 अप्रैल) से मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं खोल पा रही हूं.’ Also Read - Parveen Babi Birthday Special: पहली फीमेल सुपरस्टार थीं परवीन बाबी, इस वजह से अमिताभ समेत 34 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR

This is to inform you all that I’ve been unable to access my Instagram account since yesterday, it’s probably hacked. We’re trying to recover it as soon as possible. Meanwhile, if there is any unusual activity through my account, please be aware of it.

