Adah Sharma Performs Cartwheel in Saree on beach watch stunning video- एक्ट्रेस अदा शर्मा आजकल अपनी तस्वीरों और वीडियो से सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में अदा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो साड़ी पहने बीच पर कलाबाजी करती हुईं नज़र आ रही हैं. अदा का ये स्टंट देखने वाला है. बता दें, अदा अपनी अगली वेब सीरीज ‘पति पत्नी और पंगा’ को लेकर खबरों में हैं. Also Read - Mirzapur: मुन्ना त्रिपाठी ने सुहागरात पर तोड़ दिया ‘माधुरी भाभी’ का दिल, बोलें- शादी तो कर लिए लेकिन...

अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरों से सनसनी मचाने वाली अदा ने इस सीरीज में ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई है और इस किरदार को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. Also Read - First Poster: मराठी फिल्म 'कानभट्ट' का पोस्टर रिलीज़, सपने और इच्छा की लड़ाई में...

अदा खान के टेलीविजन में कई फैंस हैं, वह अब एक छोटी फिल्म के साथ ओटीटी प्लेटफार्म में शामिल होने के लिए तैयार हैं. अभिनेत्री फिल्म एक मुलाकात के साथ फिल्म की दुनिया में आ रही हैं, इस फिल्म में उनके सह कलाकार शशांक व्यास हैं.