Adah Sharma Shares Glamours Pics with mustache and beard Viral on Social Media: जैसा की नाम से ही जाहिर है. एक्ट्रेस अदा शर्मा की हर अदा निराली होती है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वे सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करती नहीं की फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है. हाल ही में अदा ने कुछ फोटोज़ शेयर की हैं जिसमें वो दाढ़ी-मूंछ लगाए नज़र आ रही हैं. दरअसल, अदा अपनी आगामी फिल्म फिल्म मैन टू मैन में एक पुरुष की भूमिका निभा रही हैं.

इस बारे में बात करते हुए अदा ने कहा- "यह एक ऐसा किरदार है, जिसे भारत में किसी लड़की ने निश्चित तौर पर पहले कभी नहीं निभाया होगा और दर्शकों द्वारा इसे देखे जाने का मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है. यह सीरीज न सिर्फ आपको हंसाएगा, बल्कि इसके माध्यम से हमारे समाज की कुरीतियों को भी उजागर किया जाएगा.

कहानी के बारे में बात करते हुए अदा ने कहा कि एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है. शादी के बाद उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है. उसके बाद क्या होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा.