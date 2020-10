Adah Sharma Snapped In Funky dracula Mask during corona pandemic in mumbai see pics- हॉरर फिल्म ‘1920’ से अपनी शुरुआत करने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा का हर अंदाज देखने वाला है. फैशन सेंस की बात करें तो उनकी तुलना रणवीर सिंह से की जाती है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली अदा रोजाना अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं. वैसे अदा शर्मा को लोकप्रियता फिल्म कंमोडो के जरिए मिली क्योंकि इसमें एक्ट्रेस ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि एक्शन भी किया था. Also Read - 'तेरे इश्क' में लुट जाने को तैयार है सुनीता बेबी, बस! एक मोहब्बत भरी रात का है इंतजार

हाल ही में अदा को उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया. वे अपने किसी रिलेटिव को छोड़ने के लिए निकली थीं. अदा ने फंकी मास्क पहना हुआ था. जिसके साथ ही उन्होंने पपराजी को कई पोज़ भी दिए. अदा ने ऑरेंज कलर की टीशर्ट और न्यूजपेपर प्रिंट की जॉगिंग भी पहनी थी. हालांकि पपराजी ने अदा से मास्क हटाकर पोज़ देने की भी रिक्वेस्ट की लेकिन अदा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया. देखिए तस्वीरें…

Also Read - रणवीर सिंह की कार को बाइक ने मारी टक्कर, नुकसान देखने के लिए गाड़ी से उतरा एक्टर

अदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1920′ मेरी पहली फिल्म थी और मेरे लिए फिल्म में भूत के चंगुल में फंसी लड़की का किरदार निभाना काफी जोखिम भरा था. दर्शक मुझे पहली बार देखने जा रहे थे और वे मुझे काले दांतों और गंदे बालों के साथ देखने जा रहे थे, और मैं भूतहा आवाज में चिल्ला रही थी. मुझे इस तरह के जोखिम लेना पसंद है.