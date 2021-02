Adah Sharma to play bipolar character in Chuha Billi see sizzling pics- अदा शर्मा अब ‘चूहा बिल्ली’ नाम की एक फिल्म में दिखाई देंगी, जिसमें वह दो-ध्रुवीय और डिप्रेशन की शिकार लड़की का किरदार निभाएंगी. अदा ने बताया, “चूहा बिल्ली में मैं एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हूं, जो बायपोलर है. Also Read - कोरोना के दौरान इस एक्ट्रेस का Suicide करने का करता था मन, फिर....

वह डिप्रेशन में है और वह इसका अच्छी तरह से सामना नहीं कर पा रही है. मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हूं और इसीलिए इस कैरेक्टर ने मुझे आकर्षित किया. हमने फिल्म के लिए बहुत सारी वर्कशॉप कीं.” Also Read - World Cancer Day: ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन का खुलासा, कैंसर होने के बाद भी हर रोज लेते हैं दो पैग शराब

उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्देशक प्रसाद कदम चाहते थे कि मुझमें यह बदलाव हर कुछ सेंकेंड में नजर आए. अदा ने कहा, “यानी कि वह कैरेक्टर कभी बहुत उत्साहित है और कुछ ही सेकंड में बहुत दुखी हो जाती है.

वह चाहते थे कि यह बदलाव बहुत सूक्ष्म हो इसलिए यह सब कुछ आंखों में ही नजर आ जाएगा. मैं लोगों के फिल्म देखने तक का इंतजार नहीं कर पा रही हूूं. मैंने अब तक जो भी भूमिकाएं निभाईं हैं, यह उससे बहुत अलग है.”