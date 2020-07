कोरोना के खौफ के बीच कई टीवी शो की शूटिंग शुरू हो चुकी हैं. जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं लोगों ने उनके कंट्रोवर्शियल और फेमस शो बिग बॉस 14 का भी इंतजार है. हालांकि इस साल ये शो कब शुरू होगा ये कहना मुश्किल है. मेकर्स की तरफ से भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. कई रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा गया है कि सितंबर में शो के टेलिकास्ट होने की संभावना है. वहीं प्रतिभागियों को लेकर भी कई कयास है. Also Read - 'पैन-इंडिया स्टार' गूगल करने पर क्यों आता है प्रभास का नाम, आखिर क्या है वजह?

खबर है अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन इस शो में हिस्सा ले सकते हैं. लेकिन इन खबरों पर अध्ययन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा-मेरे बिग बॉस में जाने की खबरें झूठी हैं. थैंक्स लेकिन नो थैंक्स. बिग बॉस और कलर्स टीवी प्लीज इस चीज को क्लियर करें. Also Read - रश्मि देसाई ने छोड़ा देसी अंदाज, मॉडर्न क्वीन बनकर ढाया कहर, लाखों बार देखा गया Video

Please dont take part in big boss. I dont want you to fight in big boss for petty issues. Please live a dignified n respectful life. I want to watch you in movies not in Tv Shows. Keep smiling have a better year ahead. Thank You

— Mac Panchal (@panchalmahesh79) July 15, 2020