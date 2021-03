Adipurush Prabhas Welcome Sita Kriti Sanon and Laxman Sunny Singh On Social Media: लंबे समय से बाहुबली एक्‍टर प्रभास (Prabhas) की फ‍िल्‍म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश जारी थी जो सीता का किरदार कर सके. ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हो ही गया है, अब ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) प्रभास (Prabhas) की सीता के रोल के लिए कृति सेनन (Kriti Sanon) का नाम फाइनल हो गया है. इस फ‍िल्‍म के न‍िर्देशक ओम राउत ने इस बात की घोषणा करते हुए कृति सेनन (Kriti Sanon) का स्‍वागत किया है. वहीं खुद कृति सेनन (Kriti Sanon) ने खुद पोस्‍ट लिखकर आदिपुरुष का हिस्‍सा बनने पर खुशी जताई है. Also Read - मजनू भाई से इतने इम्प्रेस हुए Vicky Kaushal, घोड़े पर खड़े होकर खिंचवाई फोटो, छूट जाएगी हंसी

कृति (Kriti Sanon) ने सोशल मीडिया पर प्रभास (Prabhas) और सनी (Sunny Singh) के साथ कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है- 'एक नई जर्नी की शुरुआत…आदिपुरुष (Adipurush) ये फिल्म बहुत स्पेशल है. इस मैजिकल दुनिया से जुड़कर एक्साइटेड और गर्व महसूस कर रही हूं.'

वहीं फिल्म के लीड किरदार के तौर पर काम करने वाले एक्टर प्रभास (Prabhas) ने सनी सिंह (Sunny Singh) और कृति (Kriti Sanon) का स्वागत किया है. सोनू के टीटू की स्‍वीटी फेम एक्‍टर सनी सिंह (Sunny Singh) भी इस फ‍िल्‍म में नजर आएंगे, कहा जा रहा है कि वो फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा सकते हैं.

बता दें कि प्रभास (Prabhas) और सैफ (Saif Ali Khan) के साथ ये कृति (Kriti Sanon) की पहली फिल्म है. ‘आदिपुरुष’ में सैफ अली खान को रावण के किरदार में नजर आएंगा. ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी. फिल्म का निर्माण फरवरी में शुरू हो गया है. पिछले साल की ब्लॉकबस्टर तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर के बाद ‘आदिपुरुष’ का निर्देशन ओम राउत कर रहे हैं.