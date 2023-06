Adipurush BO Collection Day 4: सोमवार को धड़ाम हुई ‘आदिपुरुष’, जानिए अब तक कितनी हुई कमाई

Adipurush Box Office Collection Day 4: प्रभास कृति स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ थिएटर्स में 16 जून को रिलीज हो गई. ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. आदिपुरुष को रिलीज होने से पहले जो क्रेज देखा गया था. वहीं रिलीज होने के बाद फिल्म अपने डायलॉग, कैरेक्टर, को लेकर विवादों के बीच घिर गई. फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को डायलॉग के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है. इन सभी विवादों के बीच फिल्म ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नई रिकॉर्ड दर्ज कराई. ‘आदिपुरुष’ की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग वीकेंड के बाद पहले सोमवार को कलेक्शन में गिरावट देखी गई है.

प्रभास और कृति की फिल्म ‘आदिपुरुष’ को लेकर भले ही कितना भी विवाद हुआ हो, लेकिन इसका पूरा फायदा मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर मिला है. रिलीज के तीन दिन में ही फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. हालांकि, वर्किंग डे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली. प्रभास की इस फिल्म ने इंडिया में अब तक लगभग चार दिनों में नेट 241 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

‘आदिपुरुष’ ने रिलीज के चौथे दिन यानि सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया. फिल्म की कमाई में वीकेंड के मुकाबले 70 फीसदी की गिरावट देखी गई है. Sacnilk की रिपोर्ट्स के अर्ली ट्रेंड्स बताते हैं, आदिपुरुष ने सोमवार को सिर्फ 20 करोड़ की कमाई की है. रविवार के मुकाबले ये आंकड़ा 70 प्रतिशत कम है.’ बात करें आदिपुरुष के वीकेंड कलेक्शन की तो फिल्म ने रविवार को 69.10 करोड़ का अच्छा कलेक्शन किया था. इस आंकड़े के साथ भारत में आदिपुरुष की कुल कमाई अब 241.10 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं तीसरे दिन के आंकड़ों की बात करें तो दुनियाभर में आदिपुरुष ने 340 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.