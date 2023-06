Adipurush: डायलॉग बदलने के बाद अब मेकर्स ने घटाए टिकट के दाम, इतनी हुई कीमत

Adipurush Ticket Price Fall: प्रभास कृति स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ जब से रिलीज हुई है तब से लगातार विवादों के बीच घिरी हुई है.जहां फिल्म के रिलीज होने से पहले फैंस के मन में बहुत उमीदें थी और फिल्म का बेसब्री से इतंजार किया था. वहीं रिलीज होने के बाद सभी उमीदों पर पानी पड़ गया. फिल्म के कुछ डायलॉग और सीन के वजह से फिल्म रिलीज होने के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन खत्म होते नजर आई. वहीं फिल्म मेकर्स ने विवादों के बीच फिल्म के नए पोस्टर के जरिए बताया है कि इस वीकेंड टिकट के दाम में डिस्काउंट दिया जायेगा.

22 और 23 जून को आदिपुरुष के 3D टिकट का दाम सिर्फ 150 रुपये रहेगी. जहां फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म कि टिकटें 2100 में बिक रही थी वहीं अब इतने कमदाम पर टिकट मिल रही है. तो इस वीकेंड फैंस इस फिल्म को एन्जॉय कर सकते हैं. आदिपुरुष को वीएफएक्स,डायलॉग् स्क्रिप्ट्स जैसे कई चीजों के कारण ट्रोल किया जा रहा है. इसके साथ ही विवादों के बीच घिरी फिल्म ‘आदिपुरुष’ के मेकर्स ने फिल्म में चेंजेज करने का काम शुरू कर दिया था जो अब कम्पलीट हो चुकी है. मेकर्स ने फिल्म के बारे में बताया है कि थिएटर्स में आदिपुरुष के एडिटेड वर्जन रिलीज हो गई है. फिल्म में भगवान राम के डायलॉग से ऑडियंस को प्रॉब्लम थी, जिसके कारण फिल्म रिलीज होते ही नेगेटिव रिव्यु आने लगे. जिसके बाद मेकर्स ने फैसला किया कि फिल्म के विवादित डायलॉग बदल दिए जायेंगे. इस एडिटेड वर्जन में डायलॉग्स बदल दिए गए हैं. आदिपुरुष साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक होने के बावजूद अपना कमाल नहीं दिखा पाई.