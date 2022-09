Adipurush Teaser Poster: साउथ सिनेमा से लेकर नार्थ तक प्रभास ने अपना जलवा हर जगह पर बिखेर कर रखा हुए है, लोगों के बीच अपने अभिनय का डंका बजाने वाले साउथ सुपरस्टार प्रभास किसी न किसी कारण से चर्चाओं में बने रहते हैं. ऐसे में इन दिनों एक्टर अपने मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आदिपुरुष’ को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस फिल्म से जुड़ी नई खबरें आए दिन बाजार में आती रहती हैं. ऐसे में ऐसे में जहां पिछले दिनों फिल्म की टीजर की रिलीज डेट का एलान किया गया था, वहीं आज फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है. फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है जिसे देखक आपके होश उड़ जाएंगे और इसमें प्रभास बेहद शानजरा और दमदार लुक में नजर आ रहे हैं.Also Read - TMKOC: 'बबीता जी' ने जालीदार ड्रेस में दिखाए जलवे, बार-बार करना पड़ा रिपेयर

प्रभास और बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आदिपुरुष' के फर्स्ट लुक पोस्टर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हए जाएगे. ओम राउत निर्देशित इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आज सुबह जारी कर दिया है. अगले साल रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'आदिपुरुष' से प्रभास के साथ-साथ सभी कलाकारों का लुक देखने के लिए दर्शक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

‘ADIPURUSH’ TEASER POSTER IS HERE – TEASER LAUNCH ON 2 OCT… Team #Adipurush unveils *teaser poster*… #AdipurushTeaser arrives on 2 Oct [Sun]… Stars #Prabhas, #SaifAliKhan, #KritiSanon and #SunnySingh… Directed by #OmRaut.#AdipurushMegaTeaserReveal #AdipurushInAyodhya pic.twitter.com/1WTct5d4yo

