Adipurush Release Date: इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी 'आदिपुरुष', जानें नई रिलीज डेट

Adipurush Release Date: साउथ सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार फिल्म के मेकर ने ‘आदिपुरुष’ नई रिलीज डेट की घोषणा की है. ओम राउत निर्देशित इस फिल्म का टीजर सामने आते ही पूरे देश में बवाल मच गया था और फिल्म के किरदारों को जमकर ट्रोल किया गया था. फिल्म में दिखाए जाने वाले VFX लोग पचा नहीं पाए और इसकी वजह से इसकी रिलीज को कुछ समय के लिए टाल भी दिया गया था. बाद में खबरें आईं कि फिल्म जून 2023 में रिलीज होगी. हालांकि, इसपर मेकर्स ने मुहर नहीं लगाई थी.

प्रभास ने नई रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही हनुमान चालीसा की चौपाई ‘श्रीराम काज करिबे को आतुर’ के साथ की, उन्होंने अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डाला, जिस पर भगवान राम की चौपाई के साथ-साथ ये लिखा हुआ था कि आदिपुरुष की रिलीज को 150 दिन रह गए हैं, ये लिखा हुआ था. डायरेक्टर ओम राउत ने फिल्म के पोस्टर्स को रिलीज करते हुए लिखा है, ‘रामकार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं’. इसी के साथ फिल्म के पोस्टर्स पर जय श्री राम के अलावा श्री राम काज करिबे को आतुर लिखा हुआ है.