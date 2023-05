'आदिपुरुष' के तेलुगु थियेट्रिकल राइट्स ने तोड़े रिकॉर्ड, जानें कितने करोड़ में हुई डील

Adipurush Telugu Theatrical Rights: ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘आदिपुरुष’ का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा. फिल्म के टीजर से फैंस नाराज आ हो गए थे लेकिन ट्रेलर ने नाराजगी को तारीफ में बदल दिया. जिसके बाद से फैंस के मन में फिल्म देखने की हलचली बढ़ गई. जहां एक तरफ इस फिल्म को फ्लॉप बताया जा रहा था वहीं रिलीज की खबर से सबको हैरान कर दिया है. फिल्म ‘आदिपुरुष’ को वर्ल्डवाइड में रिलीज किया जाएगा. इसे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और साथ ही तेलुगु राज्यों में थियेट्रिकल रिलीज से इसे मोटा पैसा मिला है.

सामने आ रहीं ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनॉन स्टारर फिल्म आदिपुरुष हिंदी ही नहीं, तेलुगु सिनेमा में अपना जादू बिखेरने को तैयार है. ओम राउत की पहली और प्रभास की एक और पैन इंडिया रिलीज फिल्म है. जिसे मेकर्स हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं.मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म ने तेलुगु राज्यों में थियेट्रिकल रिलीज के लिए मोटी रकम हासिल की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के तेलुगु थियेट्रिकल रिलीज के अधिकार करीब 170 करोड़ रुपये में बिके हैं.