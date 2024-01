Hindi Entertainment Hindi

Aditi Bhatia Is Vacationing In Maldives Share Pictures Useer Trolled

Maldives Controversy: मालदीव में वेकेशन मना रही हैं अदिति भाटिया, यूजर्स ने उड़ाई धज्जियां

Aditi Bhatia Vacation In Maldives: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस में एक अदिति भाटिया ने सोशल मीडिया पर अपने मालदीव वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Aditi Bhatia Vacation In Maldives: टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें (Ye Hai Mohabbatein) की एक्ट्रेस अदिति भाटिया (Aditi Bhatia) को आप पर्दे पर उनके किरादर रूही भल्ला के लिए जानते होंगे और इसमें उन्होंने बड़ी रूही भल्ला का किरादर निभाया था और अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया था. इसके साथ ही वो विवाह,Shootout at Lokhandwala, The Train, Chance Pe Dance जैसी फिल्में में भी नजर आ चुकी हैं. वहीं वो टीवी कई सारे टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं औऱ उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस 2019 में किया था. इसके साथ ही वो खतरा खतरा में भी नजर आचुकी हैं. ऐसे में आज हम अदिती का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर इन दिनों वो अपने मालदीव वेकेशन की तस्वीरें शेयर कर रही हैं जिसकी वजह से उन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ रहा है.

मालदीव में वेकेशन मना रही हैं अदिति

सभी जानते हैं कि इस दौरान भारत और मालदीव के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही है और भारत के लोग और साथ ही कई सारे सेलेब्स इस वक्त मालदीव को बॉयकॉट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है. मालदीव के कुछ नेताओं द्वारा पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर घटिया कमेंट. इन कमेंट से भारत और मालदीव के प्यार भरे रिश्तों में दरार आ गई है. ऐसे में अब अदिति की इन तस्वीरों को देखकर फैंस खासे नाराज हो रहे हैं.

अदिति का मालदीव वेकेशन फैंस को नहीं आया पसंद

अदिति भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पर मालदीव वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो पानी में कभी तैरती हुई नजर आ रही हैं तो कभी वो बोल्ड फोटोशूट करवा रही हैं. अदिती ने अपनी जो फोटो शेयर की हैं उसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है ‘Vacay Cam’. इन तस्वीरों ने हर तरफ खलबली मचा दी है, हालांकि अब तक 1 साल 60 से अधिक लोग इसे लाइक भी कर चुके हैं, लेकिन लोगों को उनका इस दौरान वेकेशन करना पसंद नहीं आ रहा है वो भी तब जब मालदीव और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Aditi 🤍 (@aditi_bhatia4)

मादीव को मत करो प्रमोट

अदिति भाटिया अपनी तस्वीरों में मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं और लगता है कि वो नए साल के पास यहां पर गई थी, क्योंकि ये तस्वीरें करीब 1 हफ्ते पुरानी है. हालांकि फैंस तो फैंस है वो कहां कुछ देखने वाले हैं और उन्होंने अदीति को इन फोटोज पर ट्रोल करना शुरु कर दिया है.अदिति को शायद ही अंदजाा होगा कि एक हफ्ते पुरानी फोटो में उन्हें ट्रोल किया जाएगा और फैंस उन्हें मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप जानें की सालह दे रहे हैं और साथ ही कुछ ने कहा कि ‘मालदीव का प्रमोशन करना बंद करो’