Also Read - हिना खान का बड़ा बयान, कहा-बॉलीवुड में टीवी कलाकारों को उचित मौका नहीं मिलता है

View this post on Instagram

Challenge accepted 🤍 🤗 @anaitashroffadajania, @diamirzaofficial, @nimratofficial, @ekalakhani, @sanamratansi, @varusarathkumar, @smritikiran @stutir @maliniagarwal @doritanissen 🤗 #womensupportingwomen 🖤 📸- @arudra23