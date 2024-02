Hindi Entertainment Hindi

Aditya Dhar On Casting Vicky Kaushal In Uri Everyone Called It A Mistake

URI में विक्की कौशल को कास्ट करने पर आदित्य धर को लोगो ने कहा था 'तुम गलती कर रहे हो'

Aditya Dhar on casting Vicky Kaushal in URI: आदित्य धर ने साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी.

Aditya Dhar on casting Vicky Kaushal in URI: फिल्म मेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आर्टिकल 370 (Article 370) के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में आया था, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था और इसमें आदित्य ने अपनी पत्नी यामी गौतम (Yami Gautam) को कास्ट किया है. इसके साथ ही इस फिल्म के ट्रेलर में आपको इसके साथ ही इसमें अरुण गोविल (Arun Govil) जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. आर्टिलकल 370 की कहानी कश्मीर पर आधारित है. ऐसे में अब आदित्य धर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike) बना रहे थे तो उन्हें विक्की कौशल को कास्ट करने पर लोगों ने जमकर भला बुरा कहा था.

विक्की को कास्ट करने पर लोगों ने ताने मारे थे- आदित्य

आदित्य धर ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी और इसमें फैंस ने विक्की को भी खासा पसंद किया था. साल 2019 में फिल्म ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक’ ने हर किसी के दिलों पर Howz The josh जगा दिया था. ऐसे में अब आदित्य धर ने इस फिल्म की कास्टिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विक्की को मेन लीड कास्ट करने के बाद उन्हें लोगों ने जमकर तानें मारे थे.

विक्की को कास्ट करना बड़ी गलती

आदित्य धर ने उरी के जरिए नेशनल अवॉर्ड, फिल्मफेयर और आईफा समेत कई अवॉर्ड्स जीते थे. ऐसे में अब इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि ‘उस समय हर किसी ने रोनी को कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप एक दुबले-पतले लड़के के साथ एक युद्ध फिल्म बना रहे हैं, जिसने कभी सोलो हीरो कमर्शियल फिल्म नहीं की है और आप उनके कंधों पर इतनी महत्वपूर्ण फिल्म डाल रहे हैं’.

हमें खुद पर भरोसा था- आदित्य

आदित्य धर ने बताया था कि वह फिल्म को अलग दिशा देना चाहते थे और उनकी सोच भी बदलना चाहते थे. डायरेक्टर वे कहा कि ‘आखिर में हमें भरोसा सिर्फ इतना था कि हम कुछ यूनिक करने जा रहे हैं और हमने इस इंडस्ट्री में किसी की तुलना में 10 गुना से ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि हम उन्हें साबित करना चाहते थे कि आफ जिस जगह से आ रहे हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता. आप कहां जा रहे हैं, यह ज्यादा मायने रखता है’