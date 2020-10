Aditya Narayan Has Rs 18K in Bank Account Now Singer says That was a Joke– जाने-माने सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण कोरोना ने हाल ही में खुलासा किया था कि वे कोरोना के इस दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. आदित्य ने खुद कहा था कि उनके अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपए हैं. सिंगर ने बताया कि इस महामारी का बुरा असर उनपर भी हुआ है. सारी जमा पूंजी खत्म हो गई. इस बयान पर अब सफाई देते हुए आदित्य ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लोग मेरी मदद करने के लिए कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं. Also Read - रणवीर सिंह की कार को बाइक ने मारी टक्कर, नुकसान देखने के लिए गाड़ी से उतरा एक्टर

उन्होंने माना कि इस बात को उन्होंने मजाक में कहा था. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये बयान इस तरह सामने आएगा. आदित्य ने कहा कि हां, मैंने एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा कि लॉकडाउन की वजह से कलाकारों को भी नुकसान हो रहा है. हमें भी काम मिलने में मुश्किल हो रही है. मजाक में मैंने बोल दिया था कि मेरे अकाउंट में भी थोड़े ही पैसे बचे हैं. मैं भी बैंकरप्ट हो गया हूं. लेकिन मुझे अंदाज नहीं था कि इसे इतना बड़ा बना दिया जाएगा.

बता दें, आदित्य ने कहा था- आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी कई चीजें भी बेचनी पड़ सकती हैं. ये बहुत बुरा दौर है. पैसे की कमी के कारण मैंने अक्टूबर से ही काम करने का फैसला किया है. अगर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे. उसके लिए मुझे मेरी बाइक भी बेचनी पड़ सकती है.