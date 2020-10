Aditya Narayan Has Rs 18K in Bank Account Singer Will Sell His Bike to Keep up- जाने-माने सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण कोरोना के इस दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. आदित्य ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उनके अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपए हैं. सिंगर ने बताया कि इस महामारी का बुरा असर उनपर भी हुआ है. सारी जमा पूंजी खत्म हो गई. Also Read - Coronavirus In Winter Season: आ गईं सर्दियां, कई गुना ज्यादा कोरोना का खतरा, जानें क्या करें क्या नहीं

आदित्य ने ये भी कहा कि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी कई चीजें भी बेचनी पड़ सकती हैं. ये बहुत बुरा दौर है. पैसे की कमी के कारण मैंने अक्टूबर से ही काम करने का फैसला किया है. अगर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे. उसके लिए मुझे मेरी बाइक भी बेचनी पड़ सकती है. Also Read - रुबीना दिलैक की मदहोश कर देने वाली बिकिनी तस्वीरें, आहिस्ता...आहिस्ता..चढ़ता है इश्क का ज़हर !!!

एक इंटरव्यू में आदित्य ने बताया कि वह इसी साल के आखिरी तक अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल (Shweta Agarwal) से शादी करने वाले हैं. इंटरव्यू में आदित्य ने इस बात का खुलासा किया कि वो और श्वेता पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में है और अब इस रिश्ते को नया नाम देने का वक़्त आ गया है.



यही नहीं आदित्य ने यह भी बताया कि उनकी और श्वेता की मुलाकात 2010 में फिल्म ‘शापित’ के सेट पर हुई थी. इसी सिलसिले में टीवी रीएलिटी शो के एंकर आदित्य ने अपने प्यार के सफर के बारे में बहुत कुछ बताया. उन्होंने कहा कि ‘एक वक़्त ऐसा भी आया था कि लोगों को लग रहा था कि वो और श्वेता रिलेशन में नहीं हैं. मगर तमाम उतर चढ़ाव के बाद भी हम एक साथ रहे हैं’.