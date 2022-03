Aditya Narayan and Shweta Agarwal blessed with baby girl: सिंगर-होस्ट और एक्टर आदित्य नारायण (Aditya Narayan) पापा बन गए है, उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल (Shweta Agarwal) ने बेटी को जन्म दिया है और उनकी बेटी का जन्म 24 फरवरी को मुंबई के सबर्बन नर्सिंग होम में हुआ है. आदित्य घर में गूंजी इन किलकारियों से काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि वह हमेशा से बेटी चाहते थे और भगवान से भी यही प्रार्थना करते थे, जो ईश्वर ने स्वीकार कर ली. (Aditya Narayan and Shweta Agarwal blessed with baby Girl) बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण (Udit Narayan) दादा बन गए हैं. उनके बेटे आदित्य नारायण और बहू श्वेता अग्रवाल ने मम्मी-पापा बन चुके हैं और आदित्य नारायण (Aditya Narayan) ने पापा बनने की ये खुशखबरी सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर नहीं की है.Also Read - 'आश्रम' की बबिता ने चलाया फिर हुस्न का जादू, फैंस बोले- दिल की धड़कने बढ़ा दीं

दरअसल आदित्य नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए इस खुशखबरी को रिवील किया. उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को उनकी पत्नी ने बेटी को मुंबई के एक अस्पताल में जन्म दिया. उन्होंने कहा प्रेग्नेंसी के दौरान श्वेता को देखने के बाद सभी करते थे कि उसको बेटा होगा, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी पहली संतान बेटी हो और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता था, जो उन्होंने स्वीकार की. आदित्य ने कहा कि मैं और श्वेता बेटी के जन्म के बाद से बेहद खुश हैं. Also Read - Salman Khan का दिया धोखा भूल नहीं पाए संजय लीला भंसाली, बोले 'वो बदल गए हैं और अगर फोन करूं तो...'

View this post on Instagram A post shared by Aditya Narayan Jha (@adityanarayanofficial)



आदित्य ने साझा किया कि कैसे उनके पिता, गायक उदित नारायण खुशी से झूम रहे हैं और लगातार बच्चे को बेबी एंजेल को बुलाते हैं. उन्होंने बताया कि पापा बहुत खुश हैं. वह हमारी नन्ही सी बच्ची को देखते रहते हैं और उसे बेबी एंजेल कहते हैं. आदित्य ने बच्चे को पहली बार गोद में उठाने के एक्सप्रीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि शुरू में वह उसे गोद लेने में डर लगता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया. मैंने डायपर बदलना शुरू कर दिया है और पिता के सभी कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने आखिर में कहा कि मैं इस उपहार के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं. Also Read - सड़क पर हुई काजोल और करीना कपूर की मुलाकात, तो दुनिया भूलकर करने लगी Gossip ...फैंस बोले ‘आओ करें चुगली’