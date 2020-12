Aditya Narayan’s Pajama was torn in Valmala he borrow friend Pajama to continue marriage- सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल संग शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं. आदित्य और श्वेता ब्राइडल आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगे. आदित्य क्रीम कलर की शेरवानी में और श्वेता पिंक कलर के लहंगा में काफी खूबसूरत लग रहे थे. लेकिन शादी के दौरान आदित्य के साथ एक फनी घटना घटी. Also Read - Surbhi Chandna Hot Pics: 'नागिन' सुरभि चंदना ने फिर शेयर की पीली साड़ी में बिंदास तस्वीरें, तारीफ करते-करते थक जाएंगे दीवाने

जिसे उन्होंने खुद शेयर किया है. आदित्य ने बताया, जब श्ववेता को वरमाला पहनाने के लिए मुझे उठाया गया तो मेरा पजामा फट गया था. ऐसे में फेरों के लिए मुझे दोस्त से उनका पजामा मांगना पड़ा. Also Read - Tridha Choudhury Hot Video: आश्रम 2 में इंटीमेट होने वाली गर्ल त्रिधा चौधरी का बेडरूम वीडियो हुआ वायरल, तहलका मचा रही हैं तस्वीरें

बता दें कि श्वेता और आदित्य एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं. इससे पहले आदित्य नारायण ने अपनी और श्वेता की एक फोटो शेयर करते हुए ये खुशखबरी फैन्स संग साझा की थी. उन्होंने कहा था कि हम शादी कर रहे हैं. मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हूं, कि श्वेता मुझे मिली और हम फाइनली दिसंबर के महीने में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.