यौन शोषण मामले में आदित्य पंचोली की कोर्ट में पेशी, एक्ट्रेस को 12वीं बार भेजा गया नोटिस

यौन शोषण के मामले में अभिनेता Aditya Pancholi गुरुवार को मुंबई की कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान शिकायतकर्ता एक्ट्रेस कोर्ट में मौजूद नहीं रहीं, जिस पर अदालत ने उन्हें 12वीं बार नोटिस जारी किया.

Aditya Pancholi appears in mumbai court in sexual harassment case notice served to actress for 12th time

आदित्य पंचोली यौन शोषण का मामला साल 2019 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंचोली ने शिकायतकर्ता महिला अभिनेत्री के साथ 2004 से 2009 के बीच यौन शोषण किया. इस लंबित मामले में पंचोली के वकील ने अदालत से एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई. अब मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है.

मामला रद्द हो सकता है?

पंचोली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला रद्द होने वाला है. चूंकि यह मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं है. इसमें आगे क्या होगा, यह 4 मार्च को पता चलेगा.

वहीं पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि सुनवाई में एफआईआर को रद्द करने की मांग दोहराई गई.

पाटिल ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता को जांच के लिए कई बार नोटिस भेजे. पीड़िता को अब तक 11 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुई.

एक्ट्रेस को फिर भेजा नोटिस 

इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोबारा नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में उपस्थिति होने के निर्देश दिए. शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने समय मांगा और कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से इंस्ट्रक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें.

सुर्खियों में रहा था मामला

यह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में रहा है. यह मामला 27 जून 2019 को दर्ज किया गया था, और यह शिकायत लगभग 15 साल पुरानी घटना के आधार पर की गई थी. शिकायतकर्ता अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पंचोली ने उनके करियर की शुरुआत के समय उन्हें नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया और उनकी निजी तस्वीरें लीं. उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई और लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखा गया. इसके चलते पीड़िता ने कानूनी कार्यवाही का फैसला लिया.

आदित्य पंचोली ने खारिज किए आरोप

आदित्य पंचोली और उनके वकील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि यह मामला झूठा और दुर्भावनापूर्ण है, और शिकायत काफी समय बाद दर्ज की गई. पंचोली ने अपनी याचिका में कहा कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे निजी रंजिश की भावना थी. उनका तर्क है कि लंबित मामले और विवादास्पद शिकायत के आधार पर न्यायालय को एफआईआर को रद्द करना चाहिए.

(इनपुट एजेंसी)

