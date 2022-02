Aditya Pancholi News: अभिनेता आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. उन पर मारपीट करने, धमकाने और गाली गलौज का आरोप लगाया गया है. इस मामले में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया, ‘फिल्म निर्माता सैम फर्नांडीस (Sam Fernandes) ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में अभिनेता आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) के खिलाफ एक होटल में कथित तौर पर उन्हें गाली देने, धमकाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि जवाब में आदित्य पंचोली ने भी क्रॉस शिकायत दर्ज कराई है.Also Read - Hijab Controversy: कर्नाटक का हिजाब विवाद पहुंचा मुंबई के पास, भिवंडी में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

Film producer Sam Fernandes has lodged a complaint at Mumbai's Juhu police station against actor Aditya Pancholi (in file photo) for allegedly abusing, threatening & assaulting him at a hotel. Pancholi has also lodged a cross-complaint: Police pic.twitter.com/95wuNYalS5

— ANI (@ANI) February 9, 2022