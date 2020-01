फ़िल्म ‘मलंग’ अपने पहले लुक रिलीज़ के बाद से ही देश भर में खूब सुर्खियां बटोर रही है जिसमें आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी की मुख्य जोड़ी नज़र आई थी.

अब निर्माताओं ने ‘मलंग’ से आदित्य रॉय कपूर का पहला लुक शेयर किया है जिसमें वह एक किलर लुक के साथ अनदेखे अवतार में नज़र आ रहे है. फ़िल्म के इस नए पोस्टर में आदित्य ने अपने ‘एंग्री यंग मैन’ लुक को सरासर परफेक्शन के साथ पेश किया है.

हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा ने सगाई के अगले दिन दिखाया बोल्ड अवतार, बिकिनी में झलकी खुमारी

आदित्य रॉय कपूर और निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर पहला लुक साझा किया है जो उत्कृष्टता से परे है. वही, आदित्य ने शेयर करते हुए लिखा,”Love is pure, so is hate. #MalangFirstLook Trailer unveils on 6th Jan!”.

हाल ही में खबर आई थी कि बी-टाउन की नई हॉट जोड़ी आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी फ़िल्म ‘मलंग’ में एक अंडरवॉटर किसिंग सीक्वेंस परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे.

मलंग का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है. टी-सीरीज़ के भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव फिल्म्स के लव रंजन, अंकुर गर्ग और नॉर्दर्न लाइट्स एंटरटेनमेंट के जे शेवक्रमणी द्वारा निर्मित, यह फ़िल्म 7 फरवरी 2020 में रिलीज़ होगी.