नई दिल्ली: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मलंग’ का हाल ही में एक पोस्टर रिलीज हुआ, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. अब इस फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज हुआ है. इस पोस्टर में आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी की हॉट केमिस्ट्री देखलने को मिल रही हैं. इस पोस्टर में दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर बेहद अलग अंदाज में एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. यह फोटो किसी बीच की लग रही हैं, जहां आदित्य रॉय कपूर ने दिशा को अपने कंधे पर उठाया हुआ है और वह एक-दूसरे को किस कर रहे हैं. इस पोस्टर को शेयर करते हुए दिशा ने लिखा है- ‘दो वाइल्ड सोल और एक लव… मलंग’.

इससे पहले ‘मलंग’ के निर्माताओं ने शुक्रवार को फिल्म के प्रमुख किरदारों अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी का पहला लुक जारी कर दिया है. लुक देख सभी प्रशंसक दंग रह गए. फिल्म के लुक को जारी करते हुए आदित्य ने इंस्टाग्राम पर एक रंग-बिरंगा पोस्टर अपलोड किया है.

Life is in God’s hand, Gun in his. #MalangFirstLook

Trailer unveils on 6th Jan!@AnilKapoor #AdityaRoyKapur @kunalkemmu @mohit11481 @MalangFilm @luv_ranjan @gargankur @itsBhushanKumar @jayshewakramani @LuvFilms @TSeries pic.twitter.com/4TdCnSpOAs

— Disha Patani (@DishPatani) January 3, 2020