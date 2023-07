G2 को लेकर अदिवी सेष ने फैंस के साथ शेयर किया लेटेस्ट अपडेट, फिल्म के लिए हो रही है बड़े पैमाने पर तैयारी

Adivi Sesh Movie : ‘G1’ की शानदार सफलता के बाद अब अदिवी सेष के फैन्स को पूरी शिद्दत से जी2 का इंतजार हैं, जो दिलचप्स स्पाई थ्रिलर की बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी है. ऐसे में जब जी 2 को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है, तो अदिवी सेष ने भी फिल्म के लिए फैन्स की उत्सुकता को बढ़ाते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर चल रही जी2 की तैयारियों की तरफ इशारा दिया है, जो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करती है. बता दें, जी1 ने अपनी एंटरटेनिंग कहानी, रोमांचकारी एक्शन सीन्स और एक स्पाई के रूप में आदिवी सेष के शानदार प्रदर्शन के लिए आलोचकों की तारीफ और दर्शकों का दिल जीता है.

ये फिल्म सभी को इतनी पसंद आई कि इसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट स्पाई थ्रिलर में से एक के रूप में जाना जाने लगा. लेकिन अब जैसा कि जी 2 को लेकर सुर्खियां बनी हुई है, फैन्स ने जी 1 की एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें आदिवी सेष नजर आ रहे हैं और ये इंटरनेट पर ट्रेंड हो रही है. इसने सीक्वेल के प्लॉट और किरदार की यात्रा के बारे में जी2 के प्रति प्रत्याशा को बढ़ाने में योगदान दिया है. वहीं आदिवी के दिलचस्प ट्वीट ने भी दर्शकों के एक्साइटमेंट लेवल को डबल कर दिया है. अपने इस पोस्ट में उन्होंने फैन्स के प्यार के लिए अपना आभार जाहिर किया और खुलासा किया कि वह निर्देशक विनय कुमार और लेखक अब्बुरिरवी के साथ एक गेम-चेंजिंग फिल्म देने के लिए पिछले छह महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं.