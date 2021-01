Adnan Sami Reaction on troller who says Lata Mangeshkar Overrated Bandar Kya Jaane Adrak Ka Swaad- प्रख्यात गायिक लता मंगेशकर की गायकी और उनकी आवाज की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने वाले एक ट्रोलर को हाल ही में गायक अदनान सामी ने तगड़ा जवाब देकर चुप करा दिया और अब बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी इस पर खुलकर बात करते हुए दिग्गज गायिका के समर्थन में खड़े हो रहे हैं. दरअसल, अदनान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले को नूर जहां के साथ देखा जा सकता है. Also Read - Oscar Award 2021: बॉलीवुड के लिए खुशखबरी, ऑस्कर की रेस में शामिल हुई विद्या बालन की फिल्म 'नटखट'

इस तस्वीर के साथ कैप्शन में गायक ने लिखा, "यह एक आइकॉनिक और ऐतिहासिक तस्वीर है."

इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है, यह सोचने के लिए भारतीयों का ब्रेन वॉश किया गया है.”

One of the reasons I believe in Saraswati and divine is because of Lata Mangeshkar.

One of the reasons I believe in devil is because of her haters.

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 14, 2021