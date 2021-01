Adnan Sami was foodie person hugely fat person see how reduce fat- अदनान सामी ने अपने बीते दिनों की एक फोटो ट्विटर पर साझा की है जब वह बहुत ज्यादा वजन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे थे. सामी ने खुलासा किया कि वे उस समय बहुत सारा खाना खाते थे और इसके कारण ही उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था. Also Read - Gandi Baat 6 में एडल्ट सीन देने वाली एक्ट्रेस Mahima Gupta की जानलेवा अदाएं, कयामत की शोखियां है क्या कहें...

गायक ने बाद में 230 किलो से 75 किलो तक पहुंचने की अपनी वजन घटाने की अद्भुत यात्रा साझा करते हुए ये तस्वीर साझा की हैं.

सामी ने यह ट्वीट एक यूजर की प्रतिक्रिया को लेकर किया है, जिसने उनकी पत्नी रोया सामी खान द्वारा बनाई गई निहारी पर प्रतिक्रिया दी थी. यूजर ने लिखा था, "बहुत ज्यादा तरी/ तेल, यह एक प्रामाणिक निहारी की तरह नहीं दिखता है. लेकिन आप इसे निहारी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं यह आपकी पसंद है."

इसका जवाब देते हुए सामी ने अपनी थ्रो बैक तस्वीर शेयर की और लिखा, “रियली? क्या आप इस बेहद मोटे व्यक्ति को देखते हैं? यह मैं ही था. मैं ‘अजवाइन’ खाकर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि बहुत ज्यादा खाने से ऐसा हो गया था. मुझ से खाने को लेकर कभी बहस न करें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत शोध किया है और बहुत खाया है. निहारी में हमेशा बहुत सारा घी होता है !!”

एक अन्य उपयोगकर्ता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए गायक ने स्वीकार किया कि रोटी, चावल, आलू और चीनी जैसे कार्बोहाइड्रेट ने भी उनके वजन बढ़ाने में योगदान दिया था.

सामी ने 16 महीने के भीतर ढेर सारा वजन घटाया था और वह 230 किलोग्राम से 75 किलोग्राम वजन पर पहुंच गए थे. इसके लिए उन्हें सख्ती से डाइटिंग और एक्सरसाइज की थी.