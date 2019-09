मुंबई: गायक-संगीतकार अदनान सामी ने फिर से पाकिस्तानियों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे मौलिक, बौद्धिक और व्याकरणिक रूप से विक्षिप्त हैं. एक ट्विटर यूजर ने अदनान से पूछा कि क्यों अधिकतर पाकिस्तानी इंडिया को एंडिया और मोदी को मूदी कहकर बुलाते हैं?

Because they are grammatically, morally & intellectually challenged.😄 https://t.co/8TjrscvAi8

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) September 26, 2019