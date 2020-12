Adult film Shakeela Richa chadda crosses all the limits with bold scene Pankak Tripathi says it is complicated story watch trailer-अभिनेता पंकज त्रिपाठी आगामी फिल्म ‘शकीला’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, फिल्म दक्षिण भारतीय एडल्ट फिल्म अभिनेत्री शकीला बेगम के जीवन पर आधारित है. अभिनेता का कहना है कि फिल्म एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कहानी है. पंकज त्रिपाठी ने कहा, “फिल्म के ट्रेलर ने उत्सुकता पैदा कर दी है. यह एक सम्मोहक कहानी है, जिसे सच्चाई से बताया गया है. Also Read - Aashram 2 में बॉबी देओल के साथ इंटीमेट होने से पहले डर गई थीं त्रिधा चौधरी, बोलीं- ऐसे थोड़ी....

लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया पाकर काफी अच्छा लगा. मेरे पास भूमिका को निबंधित करने के लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था, जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था. यह कहानी निश्चित रूप से लोगों का मनोरंजन करेगी, लेकिन उनके दोहरे चरित्र के बारे में भी सोचेंगे कि हम कुछ ऐसे चरित्रों से संबंधित हैं जो गलत तरीके से किसी के साथ जुड़ गए हैं, बिना उनकी वास्तविक जीवन की कहानी को जाने."

फिल्म में मुख्य भूमिका में ऋचा चड्ढा हैं और इसमें एस्टर नोरोन्हा, राजीव पिल्लई और शीना राणा भी हैं. पंकज त्रिपाठी साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलीम के किरदार की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.