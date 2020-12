Adult Film Shakeela Richa Chadha SenSuous New Song Tazaa Released see her Bold sexy belly dance- बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा स्टारर नई फिल्म शकीला का नया गाना ताजा Tazaa रिलीज हो गया है. इस वीडियो में ऋचा बेली डांस करती हुई नज़र आ रही हैं. इस गाने में शकीला की ऑनस्क्रीन ऑफस्क्रीन जिंदगी को फिल्माया गया है. Also Read - Ruhi Singh Hot Pic: 'कैलेंडर गर्ल' Ruhi Singh की बिकिनी Photos देख बढ़ा इंटरनेट का पारा, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें...

फिल्म में ऋषा जहां एडल्ट स्टार का किरदार निभा रही हैं वहीं पंकज त्रिपाठी हीरो के किरदार में हैं. बता दें, ट्रेलर की शुरुआत एक न्यूज रिपोर्ट से शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि एडल्ट स्टार सिल्क स्मिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है. Also Read - कुणाल रॉय कपूर में इस चीज की है बेहद कमी, बस! येलो बॉक्सर पहनना है पसंद

Also Read - त्रिधा चौधरी के साथ Sensuous सीन देने पर क्या था बॉबी देओल के पापा धर्मेंद्र का रिएक्शन, बोले- लोगों को बस...

इस फिल्म का निर्देशन इंद्रजीत लंकेश ने किया है. इसमें ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी के अलावा मलयालम एक्टर राजीव पिल्लई भी नजर आएंगे. यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी. देखना है कि फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं.