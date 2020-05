Pornstar Mia Malkova in Sheer Blue Sexy Outfit- अमेरिकन पोर्न स्टार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अपनी तस्वीरों में मिया फिगर को फ्लॉंट करती हुईं नज़र आती हैं. इस पोर्न स्टार के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं. मिया जल्द ही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म में नज़र आने वाली हैं. Also Read - आसिम रियाज का शर्टलेस इंटेंस वर्कआउट देखकर फैंस रह गए हक्के-बक्के बोले- माशा अल्लाह क्या बॉडी है

इससे पहले भी वर्मा की फिल्म ‘गॉड सेक्स एंड ट्रूथ’ में मिया को ब्रेक दिया था. सनी लियोनी के बाद बॉलीवुड में कदम रखने वाली मिया मालकोवा दूसरी पोर्न स्टार है. Also Read - कमाल एक्टिंग करते हैं पीयूष मिश्रा, लेकिन 'Illegal' में इस वजह से खा गए मात

Also Read - मलाइका अरोड़ा के ये पोज़ देखकर दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां, ऐसे ही थोड़ी कोई हॉट दिखता है

राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म काफी विवाद में रही. इस फिल्म को लेकर दक्षिण भारत की एक बीजेपी नेता ने काफी विरोध किया था और इसे बैन करने तक की मांग की थी.

A woman’s msg after watching #GodSexTruth ..Every scene is making me shiver. It’s not porn, its not even philosophy, it’s a holy worshipping of Sex and spiritual adoration of every inch of a woman’s body. This film should be worn as badge of honor by every woman.

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 27, 2018