Afsana Khan Gets Ugly During Fight With Shamita Shetty: बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के घर में जमकर हाथापई हो रही है और जंगल में दंगल टास्क में हर कोई एक दूसरे से उलझता हुआ दिख रहा है. जहां कुछ दिनों पहले जय भानुशाली और प्रतीक के बीच गर्मा-गर्मी देखने को मिली थी वहीं अब आने वाले एपिसोड में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, अफसाना खान (Afsana Khan) और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty)के बीच तगड़ी लड़ाई होने वाली है. दरअसल जंगल में दंगल टास्क में अफसाना खान का आपे से बाहर जाती दिखेंगी और जमकर शमिता पर भड़ास निकालेंगी.

जंगल में दंगल टास्क में अफसाना खान (Afsana Khan) का आपे से बाहर जाती दिखेंगी, उन्होंने अकासा सिंह के खींचे और उन्हें गेम से बाहर फेंकने की कोशिश की और इसी दौरान अकासा के कपड़े खींचे जाने पर निशांत और शमिता उनके बचाव में सामने आई शमिता (Shamita Shetty) ने कहा कि अफसाना कभी अपनी गलती नहीं मानती हैं. इसके जवाब में अफसाना (Afsana Khan) ने कहा कि 'वो कौन होती हैं उन्हें कुछ कहने वाली और इसके बाद वो एक्ट्रेस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं.

Afsana called #ShamitaShetty BUDDHI, commented on her career, gave gaalis and more

Jay, Vishal, Eishaan & Meisha asking Shams if if she’s okay, telling her ‘She’s Stronger than this’ #ShamitalsTheBoss, she gave it back. Dat k khadi rahi pure time coz she was RIGHT!! pic.twitter.com/gREiRT3Iqo

— (@gilmorexgurl) October 14, 2021