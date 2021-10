Bigg Boss 15 का दंगल शुरू हो चुका है. कंटेस्टेंट के तेवर दिखने शुरू हो गए हैं. पहले ही दिन घरवालों में लड़ने झगड़ने की नौबत आ गई है. घरवाले को दो ग्रुप में बांटा गया है. एक जंगल के निवासी है तो दूसरे बाहर के निवासी जो इनपर अपना हुक्म चलाएंगे. इस ग्रुप में बिग बॉस ओटीटी से प्रतीक सहजपाल. निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी शामिल हैं.Also Read - Rani Chatterjee ने स्पोर्ट्स ब्रा में बिखेरा हुस्न का जलवा, फिगर फ्लॉन्ट कर दिखाया ग्लैमरस अवतार- Photos Viral

सोमवार के एपिसोड में बिग बॉस के कहने पर बाहर के निवासी को जंगल निवासियों के सारे उनके सारे इस्तेमाल करने वाले सामने लेने थे. जिसपर दोनों ग्रुप में लड़कियों को हेयर बैंड्स को लेकर बहस होने लगी.

इसी बीच विधि पंड्या, अफसाना खान से कहती हैं कि अपना सामान जल्दी उठाइए. ये बात सुनकर अफसाना भड़क जाती हैं. वे कहती हैं कि तू कौन होती है मुझे बताने वाली मैं अपना सामान कहां और कैसे रखूं. मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी.

