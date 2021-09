Afsana Khan left Bigg Boss 15: टीवी का सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. जल्द ही सलमान खान (Salman Khan) द्वारा होस्ट किए जाने वाला यह शो टीवी स्क्रीन पर दस्तक देने वाला है. बिग बॉस के इस सीजन में हिस्सा ले रहे कंटेस्टेंट के नाम भी फाइनल हो चुके हैं मगर इसी बीच शो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. ‘तितलियां’ सॉन्ग फेम पंजाबी सिंगर अफसाना खान (Afsana Khan) बिग बॉस 15 की कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुकी थीं मगर अब उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ रहा है.Also Read - नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से खतरे में पड़ी अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी! ट्विटर पर ट्रेंड हुई एक्ट्रेस- देखें मजेदार मीम्स

#Breaking #BiggBoss15#Afsanakhan backs out of the show after Panic attacks

