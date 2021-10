Bigg Boss 15 में घर के सदस्यों का ड्रामा जारी है. हर कोई लोगों को एंटरटेन करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है. इसी बीच अफसाना खान (Afsana Khan) ने शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) से KISS की डिमांड करके सबको चौंका दिया है. दरअसल, लड़कियों की जरूरत देखते हुए बिग बॉस उनकी मेकअप किट वापस कर देते हैं.Also Read - 52 साल की उम्र में Vikram Bhatt ने 17 साल छोटी श्वेतांबरी से रचाई शादी, देखें वायरल हो रही तस्वीरें

जिससे लड़कियां खुश हो जाती हैं. इसी बीच अफसाना के अंदर का राक्षस जाग उठता है वो शमिता को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि उनके अंदर का राक्षस जाग उठा है उसे किस चाहिए. यही नहीं वे शमिता के ऊपर चढ़ जाती हैं और जबरदस्ती किस कर लेती हैं. Also Read - Rishabh Pant के चक्कर में बुरी तरह ट्रोल हुईं Urvashi Rautela, यूजर बोला- भाई से दूर रहो...Memes Viral

वहीं जय और प्रतीक के बीच झगड़ा बढ़ जाता है. प्रतीक बिग बॉस के घर में तोड-फोड़ भी कर देता है जिसके बाद घर के सदस्यों को उसे नॉमिनेट करने के लिए उकसाया जाता है.

