अमिताभ बच्चन के बाद बाइक राइड पर निकलीं अनुष्का, अब मुंबई पुलिस करेगी कार्रवाई

Amitabh Bachchan Anushka Sharma Bike Ride: सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाल ही में अपने काम पर जल्दी से पहुंचे से बाइक का सहारा लिया था. जहां फैंस उनके काम पर समय से पहुंचे वाली चीजों को सराह रहे हैं, वहीं उन्हें बाइक राइड के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही कुछ लोग मुंबई पुलिस से इस मामले में शिकाय की है. वहीं ब इस मामले में मुंबई पुलिस अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. जहां अमिताभ ने सोमवार को शूटिंग पर पहुंचने के लिए एक फैन से लिफ्ट ली, तो वहीं अनुष्का शर्मा ने अपने बॉडी गार्ड के साथ रोड पर बाइक राइड करती दिखीं. वायरल तस्वीरों में दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है.

अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ‘राइड के लिए धन्यवाद..मैं आपको नहीं जानता..लेकिन आपने मुझे समय पर काम पर पहुंचा दिया..जाम से बचाने के लिए..धन्यवाद कैप, शॉर्ट्स और पीली टी-शर्ट वाले.’ बिग बी की इस पोस्ट को मुंबई पुलिस को टैग करते हुए एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा है, ‘सवार और पिछली सवारी दोनों का हेलमेट गायब है @MumbaiPolice कृपया ध्यान दें’. अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि ‘हमने इसे ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर किया है.’