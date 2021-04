Hina Khan Tested Positive After Her Father Death: मशहूर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. जहां हाल ही में एक्ट्रेस के पिता असलम खान का निधन हुआ था. हिना (Hina Khan) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है. फिलहाल एक्ट्रेस ने खुद को होम क्वारनटीन कर लिया है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 26th April 2021 Written Update: सीरत के इस हरकत पर रणवीर को आया गुस्सा, हो गया हंगामा

हिना खान (Hina Khan) ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद कठिन और मुश्किलों से भरे इस वक्त में मैं कोरोना संक्रमित हो गई हूं. डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वॉरंटीन कर लिया है और सभी जरूरी सावधानी बरत रही हूं. जो भी लोग बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो कृपया करके अपना कोविड टेस्ट करवा लें. मुझे आप सभी की दुआओं की जरूरत है, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें'.

बीते मंगलवार को हिना खान (Hina Khan) के पिता का कार्डियक अरेस्‍ट की वजह से इंतकाल हो गया था. हिना (Hina Khan) के पिता का निधन पिछले हफ्ते कार्डिक अरेस्ट से हो गया था. अपने पिता के निधन के समय वह श्रीनगर में थीं और यहां तुरंत वह मुंबई के लिए रवाना हो गई थीं.