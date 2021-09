Navjot Singh Sidhu And Archana Puran Singh Memes: नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफे के बाद अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं, दरअसल साल 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के शो छोड़ने के बाद अर्चना ने उनकी गद्दी संभाली थी और लोग अक्सर इसे एक मजेदार जोक को तौर पर लेते हैं और ऐसे में जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दिया है तो लोग अर्चना (Archana Puran Singh) को घेरे में लेकर जमकर मीम्स बना रहे हैं और साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की वापसी दोबोरा से कपिल शर्मा शो पर ना हो जाए.Also Read - जंगल का तो छोड़िए Vidya Balan को होटल में चैक इन करने से भी लगता है डर, Akshay Kumar हैं इसकी जड़

सिद्धू ने इस्तीफा देते हुए साफ किया कि वे पद पर नहीं रहेंगे लेकिन पार्टी से जुड़े रहेंगे. नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की. उनकी इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही अर्चना पूरन सिंह ट्विटर पर छा गई. हर जगह उनका ही नाम और उनके ही मीम्स दिखने लगे. Also Read - सुनील ग्रोवर ने जताई कपिल के साथ दोबारा काम करने की इच्छा! बोले- इन्हें तो लॉफ्टर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए

#NavjotSidhu leaves Congress and people are contemplating that he might join #KapilSharmaShow back !! #ArchanaPuranSingh after the news came out: pic.twitter.com/iiSHSvVBPW

— Parth (@_parthkrsingh) September 28, 2021