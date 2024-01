Radhika Apte के बाद अब TV की 'नागिन' के साथ एयरलाइन कंपनी ने की मनमानी, एक्ट्रेस ने लगाया 'मानसिक उत्पीड़न' का आरोप

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport : बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे को हाल ही में एक बुरे फ्लाइट एक्सपीरिएंस का अनुभव करना पड़ा. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में यात्रा करने जा रहीं राधिका (Radhika Apte) और उनके साथ अन्य यात्रियों को कई घंटे एयरोब्रिज में रखा गया. वहां ना ही पीने का पानी था और ना ही वॉशरूम. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ तस्वीरें शेयर कीं. राधिका आप्टे के बाद अब एक और पॉपुलर एक्ट्रेस को बुरे एयरलाइन अनुभव से गुजरना पड़ा. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्की ‘नागिन 5’, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ और ‘कुबूल है’ जैसे पॉपुलर शो में नजर आ चुकीं सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) हैं.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक हालिया घटना को लेकर विस्तारा एयरलाइन पर ‘मानसिक उत्पीड़न’ का आरोप लगाया है. चंदना ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विस्तारा एयरलाइन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनका सामान गलत जगह पर रख दिया गया और ग्राउंड स्टाफ सदस्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. एक पोस्ट में अभिनेत्री ने एयरलाइन की कथित लापरवाही के कारण हुई परेशानी को उजागर करते हुए अपनी आपबीती सुनाई.

The WORST AIRLINE award goes to @airvistara A priority bag was offloaded for reasons best known to them.they have wasted the entire day and i still have not been assured if the bag has reached the mum apt or no.. false promises by the incompetent staff horrible delays by airline

— Surbhi Chandna (@SurbhiChandna) January 13, 2024