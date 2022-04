RRR director SS Rajamouli next film with superstar Mahesh babu: ‘बाहुबली’ (Bahubali) फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. इसी के साथ ही अब राजामौली ने अपनी अगली फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. डायरेक्टर एसएस राजामौली की धमाकेदार फिल्मों में काम करने के लिए हर एक्टर एक मौके की तलाश में रहता है. ‘आरआरआर’ में राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Junior NTR) को कास्ट करने के बाद अब अगली फिल्म में राजामौली (SS Rajamouli Next Movie) किसे अपना हीरो चुनते हैं, फैंस के बीच ये बड़ा सवाल है. कहा जा रहा है कि ये मौका साउथ की ही एक और सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh babu) को मिल सकता है.Also Read - वीडियो: गरीबों में 5-5 सौ रुपए बांटना Neha Kakkar को पड़ा भारी, गाड़ी के अंदर जो हुआ उसे देख दंग रह जाएंगे आप

जी हां, फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने आरआरआर की बंपर सक्सेस के बाद अपनी अगली फिल्म सुपरस्टार महेश बाबू के साथ करने को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अपने एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक राजामौली ने कहा कि एक्टर महेश के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर उनके दिमाग में दो से ज्यादा स्क्रिप्ट हैं. आरआरआर के निदेशक के अनुसार, जब कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से जूनियर एनटीआर-राम चरण स्टारर फिल्म ‘आरआरआर’ की रिलीज में देरी हुई तो उनके पिता केवी विजयेंद्र प्रसाद ने उन्हें प्रोजेक्टों पर काम करने के लिए कहा. Also Read - फिटनेस और खूबसूरती में आलिया भट्ट से कम नहीं रणबीर कपूर की बहन Riddhima Kapoor, यहां देखें तस्वीरें

एसएस राजामौली ने आगे बताया, ‘हमने कुछ आइडिया के साथ काम करना शुरू कर दिया, अब हमारे पास महेश बाबू के लिए दो स्क्रिप्ट हैं. दोनों ही प्रोजेक्ट बड़े और रोमांचक फिल्मों वाले हैं.’ उन्होंने महेश बाबू के फैंस से वादा किया कि वो एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट देंगे, अभी वह कुछ बड़े के शुरुआती चरण में हैं. राजामौली 2022 के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं, बाहुबली निर्माता ने अभी भी फिल्म से जुड़ी दूसरी बातों को राज ही रखा है. यह पहली बार होगा जब राजामौली महेश के साथ काम करेंगे. Also Read - Video: फिल्मी पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं नाना पाटेकर, सामने आया 'द कन्फेशन' का दमदार मोशन पोस्टर

महेश बाबू ने क्या कहा?

गौरतलब है कि राजामौली और महेश दोनों की पब्लिक के बीच बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनका नया एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से एक रोलर कोस्टर से भी ज्यादा रोमांचक होगा. फैंस को अब उस दिन का इंतजार है जब ये दोनों दिग्गज मिलकर दर्शकों के लिए एक मास्टरपीस फिल्म तैयार करेंगे. वहीं महेश बाबू की तरफ से अभी इसे लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन उनके एक बयान ने खूब सुर्खियां बंटोरी हैं. हाल ही में महेश बाबू ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड डेब्यू में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी केवल तेलुगु फिल्मों में काम करने की है.